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В Петербурге проходят памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины Дня снятия блокады Ленинграда

В Петербурге прошел парад, посвященный 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. На Дворцовой площади в парадном строю прошли военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербурга — в форме военных лет они пронесли флаг России и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов, участвовавших в его освобождении. В колонне прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», возглавляемые танком Т-34. Всего в параде приняли участие 2,5 тысяч военнослужащих и 100 единиц техники. «Собака.ru» собрала кадры из социальных сетей о том, как прошли памятные мероприятия в Петербурге.

В 12:00 стартовал международный зимний марафон «Дорога жизни» — точкой отсчета был памятник «Разорванное кольцо» на Ладожском озере. В 19:00 у стен Главного штаба Эрмитажа началось свето-звуковое шоу, посвященное героическому подвигу Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны. На Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах открыли интерактивный проект «Улица жизни». На них выставили атрибутику военного и блокадного времени, противотанковые заграждения, натянули маскировочные сети, установили стенды, на которых каждый мог разместить информацию о своих близких. В 21:00 в небе над Невой прогремит традиционный салют.


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