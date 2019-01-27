В Петербурге прошел парад, посвященный 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. На Дворцовой площади в парадном строю прошли военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербурга — в форме военных лет они пронесли флаг России и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов, участвовавших в его освобождении. В колонне прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», возглавляемые танком Т-34. Всего в параде приняли участие 2,5 тысяч военнослужащих и 100 единиц техники. «Собака.ru» собрала кадры из социальных сетей о том, как прошли памятные мероприятия в Петербурге.