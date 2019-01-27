В Петербурге проходят памятные мероприятия по случаю 75-ой годовщины Дня снятия блокады Ленинграда
В Петербурге прошел парад, посвященный 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. На Дворцовой площади в парадном строю прошли военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербурга — в форме военных лет они пронесли флаг России и знамя города-героя Ленинграда, а также штандарты фронтов, участвовавших в его освобождении. В колонне прошли бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», возглавляемые танком Т-34. Всего в параде приняли участие 2,5 тысяч военнослужащих и 100 единиц техники. «Собака.ru» собрала кадры из социальных сетей о том, как прошли памятные мероприятия в Петербурге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Репетиция парада на Дворцовой площади. . #dvorcovaya #parad #military #spb #saintpetersburg #skyslant #russia #spbgram #phantom #bestmoment #gf_russia #natgeoru #rus_places #russiamylove #russia_ww #rus_photos #photorussia #russiaphoto #russian #россия #landscape #landscape_russia #russiandiary #aerial #петербургналадони #dronestagram #drone #этопитердетка #russiamylove #spbgram #петербургналадони
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Странное ощущение вызывает этот вид. Буд-то бы другой год на дворе.. и Т-34 притаился за углом.. . Репетиция парада. . #dvorcovaya #tank #parad #military #spb #saintpetersburg #skyslant #russia #spbgram #phantom #bestmoment #gf_russia #natgeoru #rus_places #russiamylove #russia_ww #rus_photos #photorussia #russiaphoto #russian #россия #landscape #landscape_russia #russiandiary #aerial #петербургналадони #dronestagram #drone #этопитердетка #russiamylove #spbgram #петербургналадони
В 12:00 стартовал международный зимний марафон «Дорога жизни» — точкой отсчета был памятник «Разорванное кольцо» на Ладожском озере. В 19:00 у стен Главного штаба Эрмитажа началось свето-звуковое шоу, посвященное героическому подвигу Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны. На Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах открыли интерактивный проект «Улица жизни». На них выставили атрибутику военного и блокадного времени, противотанковые заграждения, натянули маскировочные сети, установили стенды, на которых каждый мог разместить информацию о своих близких. В 21:00 в небе над Невой прогремит традиционный салют.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.