Коренной петербуржец, переживший блокаду, завел собственный видеоблог на YouTube

Сергей Владимирович Березовский, коренной петербуржец, адвокат и заслуженный юрист России, начал вести свой видеоблог на YouTube в 88 лет. В нем он рассказывает о войне через собственную историю. Сейчас на канале опубликована видеоработа — воспоминания о блокаде, которую Сергей Владимирович пережил со своими родителями. «Поддержите молодого блогера!», — призывает его дочь Ольга на своей странице в Instagram.

«Мой папа Сергей Владимирович Березовский, как и обещал, начинает рассказывать свои Истории. И первый рассказ называется «Моя блокада» — о самой масштабной в мире гуманитарной катастрофе, в результате которой погибло более 1 млн жителей Ленинграда. Мы не смогли ничего вырезать, потому что считаем важным каждый факт, каждую эмоцию этого повествования, состоящего из 3-х частей. Особенно в канун 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда», — комментирует Ольга.

В ближайших планах молодого блогера — 18 новых историй о том, что он пережил сам, вместе со своей страной, об уголовных делах, в которых участвовал, о людях, с которыми свела его жизнь. «Если смотреть шире, чем папина жизнь, это получается написанное не историками описание времени и страны, в которой он жил. Жил, работал, стремился, радовался, надеялся, верил и любил, как и миллионы его соотечественников. Для меня интересен взгляд обычного гражданина на события и обстоятельства, в которых жили люди в СССР», — рассказывает дочь новоявленного блогера.

Сейчас на канале Сергея Владимировича опубликовано три части истории «Моя блокада», которые всего за три дня набрали порядка 23 тысяч просмотров. Напомним, что «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию с воспоминаниями о блокадниках, в рамках которой каждый, как и Сергей Владимирович Березовский, может рассказать свою историю. Уже сейчас на сайте акции можно прочитать более 100 историй, которые удалось собрать в рамках акции в прошлом году.