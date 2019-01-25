В петербургском метро появились онанисты — они развращают горожан в час пик

Пассажиров петербургского метро преследуют неизвестные онанисты. Сотрудники подземки зафиксировали два обращения граждан за последние два дня.

24 января с заявлением пришла 30-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что в утренний час пик мужчина, которому на вид 45-50 лет, «открыто занимался онанизмом» в вагоне между станциями «Пионерская» и «Удельная». Мужчина был одет в светло-желтую куртку, черную шапку и синие джинсы.

За день до этого похожий инцидент произошел на зеленой ветке метро, между «Гостиным двором» и «Маяковской». На этот раз действия сексуального характера неизвестный мужчина совершил в отношении первокурсника политехнического колледжа. Как только злоумышленник понял, что его заметили, он тут же вышел из вагона и смешался с толпой.