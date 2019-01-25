Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Минобороны опубликовало постановление Военного совета Ленинградского фронта о строительстве зимней дороги через Ладогу, а также стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный город.

Рассекреченные материалы рассказывают о том, что в операциях на Ладожском озере участвовали подводные лодки. Например, на сайте можно посмотреть отчеты об их боевой деятельности.