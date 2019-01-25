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Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Минобороны опубликовало постановление Военного совета Ленинградского фронта о строительстве зимней дороги через Ладогу, а также стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный город.

Рассекреченные материалы рассказывают о том, что в операциях на Ладожском озере участвовали подводные лодки. Например, на сайте можно посмотреть отчеты об их боевой деятельности.


  • Схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года
     


  • Постановление Военного Совета Ленинградского Фронта №00447 
    от 6 декабря 1941 года об эвакуации людей по фронтовой дороге.
     

  • Схема эксплуатируемых дорог 64дэп от 02 декабря 1941 года

В подборке документов есть рукописный приказ о проведении в Ленинграде торжественного салюта в честь окончания блокады.


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