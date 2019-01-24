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Видео: на проспекте Пятилеток поселилась сова

В Невском районе местные жители заметили сову. Дикая птица поселилась на проспекте Пятилеток, и, судя по кадрам, чувствует себя в городе вполне комфортно. 

 

Отмечается, что сова сидит на дереве во дворе детского сада. «Пакуйте чемоданы, поедите в Хогвартс», — пишут петербуржцы в комментариях. 

Ранее на Дворцовой площади спасли редкую сову, которую использовали для фотографий с туристами. В отношении бывшего хозяина птицы составлен протокол об административном правонарушении. Птицу направили в центр реабилитации диких животных «Сирин».


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