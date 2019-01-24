Строительство новых станций метро в Петербурге законсервировали

Смольный расторг контракт с «Метростроем» и законсервировал строительство новых станций до заключения договора с новым подрядчиком.

Компании «Метрострой», «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» и «Тоннельная ассоциация Северо-Запада» заявили, что приостановка строительства может привести к возникновению аварийных ситуаций.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры утверждают, что не собираются пускать ситуацию на самотек и предпримут все необходимые меры для безопасности на строящихся станциях.

В этом году Смольный планировал открыть три новые станции: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Работы на них должны были закончиться до конца 2018 года, но в ноябре подрядчик объявил, что не укладывается в сроки. После этого в правительстве отметили, что город намерен найти другого подрядчика, который завершит строительство Фрунзенского радиуса.

Ранее стало известно, что открытие станции метро «Горный институт» перенесли на два года. От графика также отстает строительство коричневой ветки метрополитена.