Уикенд в Петербурге с 24 по 27 января

с 24 января

Фильм «Девочка» / Girl



Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.