Уикенд в Петербурге с 24 по 27 января
Акции в честь 75-летия снятия блокады, фильмы «Зеленая книга» и «Красивый мальчик» в прокате, а также премьера спектакля «1926» с Елизаветой Боярской – как провести эти выходные в городе.
22-24 января-февраля
Новый музей
В Новом музее проходит ретроспектива художника Анатолия Зверева, которого Пикассо называл «лучшим русским рисовальщиком». В экспозиции – более сорока работ 1950-х – 1980-х годов. Анатолий Зверев с его кредо «Дай рубль – увековечу!» считается основоположником русского неофициального искусства.
24 января – 14 марта
Строгановский дворец
В Строгановском дворце покажут блокадную графику художника Соломона Юдовина, который зафиксировал в рисунках и монотипиях холод, голод, обстрелы и разрушения. Экспозиция приурочена к 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. На ней покажут около 150 работ из собрания Русского музея и архитектора Евгения Герасимова, большую часть из которых зрители увидят впервые.
с 24 января
Решенная в приглушенных тонах, как картины фламандцев, лента о разрушительной силе наркозависимости бельгийца Феликса ван Грунингена. В роли экранного «отца» — Стив Каррел, «сына» — Тимоти Шаламе.
с 24 января
Снятый на Маврикии триллер сценариста «Табу» и «Острых козырьков» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Жители таинственного острова знают все – даже то, что кто-то из них задумал совершить убийство.
с 24 января
Комедия основана на скетче из передачи Saturday Night Live, в котором Уилл Фаррелл сыграл знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса. В полном метре вместе с доктором Ватсоном (Джон Си Райли) ему предстоит спасти Королеву от профессора Мориарти (Рэйф Файнс).
с 24 января
Драмеди с Вигго Мортенсеном и Махершалом Али от режиссера «Тупой и еще тупее» и «Я, снова я и Ирэн» Питера Фаррелли. Гениальный пианист-афроамериканец нанимает водителем белокожего вышибалу, чтобы тот сопровождал его в туре по южным штатам.
с 24 января
В сиквеле комедии с Александром Реввой в главной роли его герою – аферисту Саше – предстоит с командой пенсионеров отомстить олигарху, из-за которого обанкротился банк с их накоплениями.
с 24 января
Режиссерский дебют бельгийского режиссера Люкаса Донта, откровенно и вместе с тем деликатно рассказывающий о трансгендерном переходе. 15-летняя Лара, чтобы стать профессиональной балериной, до изнурения занимается, одновременно проходя через важнейший этап подростковой жизни. Будучи рожденной мальчиком, она начинает принимать гормоны, а до желанной перемены пола, то есть до совершеннолетия, – еще целых три года.
24-3 января-февраля
В «Непокоренных» (проспект Непокоренных, 17) стартует выставка художника Леши Слона, посвященная итогам его резиденции в студии. Проект включает семь больших живописных работ и исследует возможности познания «нечеловеческой» части мира вокруг нас. Авторская экскурсия по выставке – в четверг в 18:30. В другие дни экспозицию можно увидеть по предварительной записи. Вход свободный.
24 января
13:30
«Манеж»
В четверг в «Манеже» в рамках выставки «Христос в темнице» философ Александр Королев прочитает лекцию «Искусство пермских богов». Цель лекции — попытаться интерпертировать искусство вне «древнерусского» дискурса.
24 января
19:00
Концертный зал Мариинского театра
В Мариинском театре – мировая премьера оперы Давида Кривицкого, которую он сочинил в начале 1990-х. На сцене появятся 35 солистов, тройной состав хора (ему придется делиться на 64 партии!), а также детский хор и симфонический оркестр.
24 января
19:00
Anna Nova
Специально для галереи Anna Nova философ Йоэль Регев разработал мини-курс из трех лекций «Сообщество автоматов: от нарезки желания к нарезке времени». 24 января он расскажет об отце акселерационизма Нике Ланде и ГИККе (Группа по исследованию кибернетической культуры).
24 января
19:00
отель «Гельвеция»
В рамках «Дилетантских чтений» пройдет встреча с политиком и поэтом Евгением Ройзманом. Формальный повод – презентация прозаического сборника «Икона и человек».
25 января
19:20
кинотеатр «Москва»
Компания Artpokaz продолжает демонстрировать на большом экране ленты Алексея Балабанова. 25 января – драму «Про уродов и людей». В центре сюжета — две семьи, живущие в начале ХХ века в Петербурге, и владелец фотостудии Иоган, который снимает в подвале своего ателье порнокартинки.
25 января
20:00
Малый зал Филармонии
В пятницу на сцене Малого зала Филармонии пройдет премьера спектакля «1926». Главный роли в нем играют Елизавета Боярская и Анатолий Белый. Постановка основана на переписке Марины Цветаевой и Бориса Пастернака друг с другом и с Рильке. Подробнее о «1926» читайте здесь.
25-27 января
В секретной квартире на Петроградской стороне «ОПГ Добрых дел» запустили новый проект «Последний масон». Это иммерсивная постановка, в которой всего 12 зрителей, пять актеров и 12 бутылок вина. Темы коллективного обсуждения-перфоманса – теории заговора, масоны, революция и поэтика Серебряного века.
25-26 января
ТЮЗ
Автор «Бала вампиров» Сусанна Цирюк поставила в ТЮЗе мюзикл «Алые паруса» на музыку Максима Дунаевского. Его либретто — драматичнее и жестче сказки Александра Грина. Премьерные показы пройдут при участии оркестра «Таврический», который сыграет вживую под
26-27 января
Музей «Невская застава» организует для петербуржцев «пешеходный челлендж» по маршрутам жителей блокадного Ленинграда. 26 и 27 января участникам предлагают пройти несколько десятков километров точно так же, как это делал художник Василий Власов. В 1941 году ему заказали изготовить колоду карт с карикатурными изображениями врага. Художнику приходилось пешком идти от своего дома на Васильевском острове до литографии, расположенной на территории нынешней «Пролетарской». Затем технолог Андрей Панченко относил оттиски на фабрику на Петроградской стороне — тоже пешком.
26-3 января-марта
Музей уличного искусства
В Музее уличного искусства в субботу откроется камерная выставка «Репродукции. Классическая живопись шариковой ручкой» украинского художника Miki-Mike 665. Он часто обращается к историческим образам, перерабатывая их и помещая в контекст современности. В экспозиции – 40 рисунков малого формата.
26 января
15:00
Новая Голландия
В субботу на Новой Голландии пройдут январские «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». В 15:00 глава издательства «НЛО» Ирина Прохорова поговорит с юристом Сергеем Цыпляевым о сталинской индустриализации. Через час литературоведы Никита Елисеев и Андрей Арьев вспомнят Бориса Аверина. В завершении композитор Владимир Мартынов и философ Александр Секацкий обсудят конец времени.
26 января
15:00
Библиотека имени Лермонтова
Автор проекта «Пора начать» Анастасия Руденко прочитает лекцию о том, как действительно реализовывать свои планы. Она ссылается на бестселлеры американской писательницы Гретхен Рубин «Проект счастье» и «Счастлива дома». Вход свободный.
26 января
15:00
«ОхтаЛаб»
Семейный психолог Катерина Мурашова развенчает миф о счастливом детстве на лекции в «ОхтаЛабе». Встреча пройдет в рамках проекта «Диалоги о счастье». Все средства от продажи билетов будут перечислены в фонд Ad Vita, который помогает людям с онкологическими заболеваниями.
26 января
18:30
Дом кино
В субботу, 26 января, в Доме кино покажут фильма Луиса Ортеги «Ангел». Одним из продюсеров ленты стал Педро Альмодовар. Картина рассказывает о «самом красивом преступнике» в истории Аргентины. После показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Василием Степановым.
26 января
19:20
«Родина»
В субботу «Драйв» Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в главной роли вновь покажут на большом экране. Фильм снят по мотивам одноименного романа Джеймса Саллиса.
25 января
19:00
Главный штаб Эрмитаж
Известный искусствовед и культуролог Карло Гинзбург прочитает в Главном штабе лекцию, приуроченную к выставке Пьеро делла Франческо в Эрмитаже. Смысл картин художника был тесно связан с повседневной жизнью самого живописца, его заказчиков и их покровителей. Вход свободный, но по регистрации.
26 января
20:00
Aurora concert hall
Группа Markscheider Kunst отпразднует день рождения фронтмена Сергея Ефременко концертом 26 января. В программе – лучшие песни из дискографии и специальные гости: Вася Васин из «Кирпичей» и Владимир Китляр, который сыграет на терменвоксе.
27 января
18:00
«Лендок»
27 января, в день освобождения Ленинграда от блокады, на «Лендоке» покажут фильм документалиста Сергея Лозницы «Блокада». Он собрал блокадные хроники, отреставрировал их и добавил звук.
27 января
19:00
Дворцовая площадь
В годовщину снятия блокады на Дворцовой площади пройдет акция «Свеча в окне». Впервые свечи зажгут виртуально — через специальное мобильное приложение. Кроме того, на фасаде Главного штаба развернется панорамный экран, на котором покажут кадры кинохроники и 3D-мэппинг шоу. Петербуржцы услышат голос Левитана, стихи Ольги Берггольц, музыку Шостаковича, стук метронома и вой сирен. В 21:00 начнется салют.
27 января
20:00
«Космонавт»
Фанк-группа нисколько не погрустнела на вышедшем осенью лонгплее For Ever, что и докажет на первом концерте в России — солнечный соул против зимнего авитаминоза. В Петербурге англичане также сыграют классические синглы «Platoon», «Busy Earnin», «Time», «The Heat» и «Julia». Подробне о концерте читайте в нашем интервью с солистом Jungle.
27 января
Главные роли в камерной военной драме (несмотря на размах, все действие происходит на корабле) сыграли дочь актрисы и депутата Анастасии Мельниковой Мария и внук Андрея Миронова – Андрей Миронов-Удалов. Старт проката приурочили к Дню полного снятия блокады Ленинграда.
27-1 января-февраля
Шесть драматургов — Аня Агапова, Саша Сальникова, Женя Ионов, Настя Федорова, Аня Сафронова и Глеб Колондо — создали неоднозначные пьесы, которые сложно представить на классической театральной сцене. Они объединили их в фестиваль, который пройдет в неатральных пространствах – баре, прачечной, секонд-хэнде, кафе с шавермой и парадной. Поставили их режиссеры Олег Христолюбский, Алексей Едошин, Стас Редьков, Мэри Ваха и Юлия Каландаришвили.
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