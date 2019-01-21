Козырек жилого дома на шоссе Революции рухнул под тяжестью снега

Козырек жилого дома на шоссе Революции рухнул из-за слишком тяжелого сугроба, который на нем лежал. Жильцы не могли выйти из парадной до приезда спасателей.

Дом находится в управлении Жилкомсервиса № 3 Красногвардейского района, всего у компании заключены договоры на обслуживание 95 жилых зданий. Гендиректор организации Сергей Ефремов оказался недоступен для комментариев, пишет «Фонтанка». Он заседал на очередном аппаратном совещании, куда позвали всех руководителей управляющих компаний.

Обрушенный козырек дал старт прокурорской проверке.

Напомним, в этом году в Петербурге проблема уборки снега стоит как никогда остро.15 января активисты принесли к зданию комитета по благоустройству мешки со снегом и попросили чиновников наконец-то заняться уборкой города, а не «пиар-кампанией через лопаты Беглова». Петербург утопает в снегу и наледи с начала зимы. В четверг синоптики пообещали горожанам самый сильный снегопад за январь.

Фото: ДТП и ЧП