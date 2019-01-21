«Севкабель Порт» запустил бесплатные мастер-классы по катанию на коньках

С 17 января в пространстве «Севкабель Порт» проводятся бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для тех, кто не умеет, но очень хочет научиться уверенно стоять на льду.

Организаторы подготовили мини-инструкцию для тех, кто хочет присоединиться:



1. Одевайтесь потеплее (не забывайте тёплые носки и перчатки);

2. Приходите к 11:00 и 20:00 на #катокуморя в будние дни;

3. Вставайте на лёд, а дальше вас всему научат.

