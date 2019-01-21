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«Севкабель Порт» запустил бесплатные мастер-классы по катанию на коньках

С 17 января в пространстве «Севкабель Порт» проводятся бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для тех, кто не умеет, но очень хочет научиться уверенно стоять на льду. 

Организаторы подготовили мини-инструкцию для тех, кто хочет присоединиться:


1. Одевайтесь потеплее (не забывайте тёплые носки и перчатки);
2. Приходите к 11:00 и 20:00 на #катокуморя в будние дни;
3. Вставайте на лёд, а дальше вас всему научат. 
 

 

Занятия проводятся с понедельника по четверг в 11:00 и 20:00  и в пятницу в 11:00. Заплатить нужно будет только за входной билет в само пространство, а также при необходимости за аренду коньков. 

Каток у моря в «Севкабель Порт» оснащен специальной системой охлаждения и доступен в любую погоду. Ледовая арена разместится на площадке в 1000 квадратных метров.

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