В Петербурге заметили солнечное гало — такое же было ровно год назад

Солнечное гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. В результате создается ощущение, что в небе сразу три солнца. Есть мнение, что зимой при морозной погоде появление гало означает скорое потепление. Подобное явление было в небе над Петербургом ровно год назад.