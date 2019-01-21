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В Петербурге заметили солнечное гало — такое же было ровно год назад

21 января утром петербуржцы заметили в небе редкое природное явление — солнечное гало. Горожане делятся фотографиями в социальных сетях. 

 

Солнечное гало возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами. В результате создается ощущение, что в небе сразу три солнца. Есть мнение, что зимой при морозной погоде появление гало означает скорое потепление. Подобное явление было в небе над Петербургом ровно год назад. 

 


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