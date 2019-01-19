Главный синоптик Петербурга призвал радоваться снежной зиме и научиться вовремя убираться

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не считает погодные условия причиной коллапса на дорогах и тротуарах города. По его мнению, снегопад, прошедший накануне, не является аномальным. Колесов призвал радоваться «классической» снежной зиме.

За 12 часов 17 января выпало 49% от месячной нормы осадков. Последний раз такое происходило в декабре 2009 года, когда на город обрушилось 28 мм снега. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов говорит, что дальше таких погодных «аномалий» ждать не стоит — навряд ли следующий циклон принесет так много снега в город. В интервью «Фонтанке» Колесов упомянул снежный Новый год — последний раз петербуржцы встречали его с главным атрибутом зимы в 2013 году. «На этот раз и весь декабрь был хороший. Снежный покров был устойчивым вторую и третью декаду. К Новому году был запас 16-17 сантиметров. Для примера: прошлый год – 1 сантиметр. Позапрошлый – вообще без снега. 2016, Новый год – 1 сантиметр. В 2015-м снег весь растаял к 1 числа. Новый год 2013 года был рекордсменом последних лет в этом смысле – 10 сантиметров», — рассказывает синоптик.

В ближайшей перспективе значительных оттепелей ждать не стоит — если таковые и будут, то кратковременные и не выше +1 градуса по Цельсию. До конца января динамика будет сохраняться, а средняя температура воздуха задержится на отметке не выше -5. Колесов также отметил, что своего льда на главной водной артерии города — Неве — еще нет, река не встала. «Лед доходит только до Новосаратовки. Это лишь половина Невы. Остальные реки подмерзли сами. Но лед не толстый. Люди не ходят и правильно делают», — отметил он. Тем, кому не терпится выйти на лед и порыбачить, Колесов посоветовал отправляться на Финский залив — северный берег до Зеленогорска и южный до Ломоносова обзавелся припаем толщиной до 30 сантиметров, а также на Ладогу — в бухту Петрокрепость.

Скользкие улицы, которые не дают покоя петербуржцам с начала января, Колесов советует не посыпать солью, как и делают коммунальщики. По вопросам уборки улиц от снега чиновники советуются с синоптиками, но по большему счету все вопросы решают сами. «Ничего по набору запрашиваемой у нас информации пока не изменилось. Как передавали сводки в Смольный и в администрацию области, так и передаем», — отметил Колесов. По его мнению, проблема решается просто — нужно вовремя чистить улицы. «Прямо скажем, вчера маленькие улицы в центре города не очень хорошо очищены были, даже на мой лояльный взгляд. К утру сегодняшнего дня мой маршрут от дома до работы через центр города весь был почищен», — поделился главный синоптик Петербурга. Стало известно, какая зима ждет петербуржцев в этом году