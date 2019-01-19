Подсветку петербургской телебашни на Петроградской обновят к декабрю 2019 года

ГУП «Ленсвет» обнародовал контракт, по которому подсветка петербургской телебашни на набережной Академика Павлова засияет по-новому. Информация о нем появилась на сайте госзакупок. Телебашню на Петроградской собираются обновить к декабрю 2019 года.

Общая стоимость работ по контракту составляет 133 млн рублей, их выделяют из бюджета города в виде субсидий. Подрядчика для их выполнения выберут 25 января — срок подачи заявок на соискание уже завершен. «Петербургский дневник» сообщает, что внешний вид телебашни на набережной Академика Павлова не изменится — подрядчику будет поручено только отремонтировать освещение и заменить лампы, находящиеся на конструкции башни.

Последний раз ремонт на телебашне проводился более 10 лет назад. В 2008 году иллюминация обзавелась несколькими режимами работы, а Троицкий мост, расположенный неподалеку, оформили подсветкой в едином стиле с петербургской телебашней. В общей сложности на них расположено 200 тысяч ламп-вспышек.