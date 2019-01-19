Подсветку петербургской телебашни на Петроградской обновят к декабрю 2019 года
ГУП «Ленсвет» обнародовал контракт, по которому подсветка петербургской телебашни на набережной Академика Павлова засияет по-новому. Информация о нем появилась на сайте госзакупок. Телебашню на Петроградской собираются обновить к декабрю 2019 года.
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Здесь и далее фото: "Питерская телебашня" ВКонтакте
Общая стоимость работ по контракту составляет 133 млн рублей, их выделяют из бюджета города в виде субсидий. Подрядчика для их выполнения выберут 25 января — срок подачи заявок на соискание уже завершен. «Петербургский дневник» сообщает, что внешний вид телебашни на набережной Академика Павлова не изменится — подрядчику будет поручено только отремонтировать освещение и заменить лампы, находящиеся на конструкции башни.
Последний раз ремонт на телебашне проводился более 10 лет назад. В 2008 году иллюминация обзавелась несколькими режимами работы, а Троицкий мост, расположенный неподалеку, оформили подсветкой в едином стиле с петербургской телебашней. В общей сложности на них расположено 200 тысяч ламп-вспышек.
Телебашня в Петербурге появилась в 1956-1962 годах для теле и радиовещания на Ленинград и Ленинградскую область. В 1963 году началась телетрансляция — на тот момент ленинградская башня была самым высоким сооружением в Европе, на несколько метров выше Эйфелевой башни в Париже — 301,5 метра. До 2017 года она являлась самым высоким инженерным сооружением города. На данный момент высота башни составляет 312,8 метра, а эфирная трансляция распространяется на 19 аналоговых телеканалов, двух мультиплексов цифрового эфирного телевещания в составе 20 федеральных каналов и 3 радиостанций, а также 26 радиостанций.
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