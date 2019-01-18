В пятницу в Петербурге похолодает, а снег продолжит идти

18 января в Петербурге похолодает — если в четверг столбик термометра держался около нуля, то в пятницу он опустится до -8 градусов. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью примерно 8 метров в секунду. Атмосферное давление весь день будет повышаться.



Снегопад, обрушившийся в четверг на Петербург, продолжится и в пятницу. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, а пешеходов просят быть внимательнее на переходах.

