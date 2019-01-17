18+

В Петербурге проходит вторая репетиция парада к 75-летию снятия блокады

На Дворцовой площади прошла вторая репетиция парада, который пройдет 27 января в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 15 и 17 января тренировались парадные расчеты а совместная тренировка с участием боевой техники пройдет 22 января. 

Ограничения движения из-за парада будут происходить только после 21:00, чтобы минимизировать неудобства горожан. Всего проведут четыре репетиции.

Напомним, горожане выступили против события — они утверждают, что оно «абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января». «Собака.ru» узнала, нужен ли военный парад, у самих блокадников.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также