Смольный покажет уборку снега в Петербурге в прямом эфире

Правительство Петербурга сообщило, что теперь комитет по благоустройству будет выкладывать прямые эфиры и показывать, как убирается снег и наледь в городе. Посмотреть их можно в группе «ВКонтакте».

«Если вы видите, что уборка не ведется, вы можете сообщить об этом на горячую линию комитета по благоустройству : 576-14-83», — говорят чиновники. 17 января в группе выложили записи уборки на проспекте Ветеранов, проспекте Стачек, Измайловском проспекте и Моховой улице.