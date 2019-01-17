Смольный покажет уборку снега в Петербурге в прямом эфире
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vk.com/spb
Правительство Петербурга сообщило, что теперь комитет по благоустройству будет выкладывать прямые эфиры и показывать, как убирается снег и наледь в городе. Посмотреть их можно в группе «ВКонтакте».
«Если вы видите, что уборка не ведется, вы можете сообщить об этом на горячую линию комитета по благоустройству : 576-14-83», — говорят чиновники. 17 января в группе выложили записи уборки на проспекте Ветеранов, проспекте Стачек, Измайловском проспекте и Моховой улице.
15 января активисты принесли к зданию комитета по благоустройству мешки со снегом и попросили чиновников наконец-то заняться уборкой города, а не «пиар-кампанией через лопаты Беглова». Петербург утопает в снегу и наледи с начала зимы. В четверг синоптики пообещали горожанам самый сильный снегопад за январь.
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