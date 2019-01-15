Беглов назначил новых глав комитетов и Курортного района — все посты заняли женщины

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов произвел кадровые перестановки в правительстве города. Он назначил новых глав четырех комитетов, а также нового председателя курортного района. Все они — женщины.

Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Ольга Аришина. Родилась она в 1963 году, окончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение». Работала юрисконсультом, в органах прокуратуры Хабаровского края, а с 2008 года — в петербургской прокуратуре. На работу в Смольный принята в декабре 2018-го.

Возглавлять комитет по физкультуре и спорту будет Наталья Антюх. Родилась в 1981 году, окончила Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, а в 2017 году — магистратуру в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Наталья Антюх является олимпийской чемпионкой по легкой атлетике и неоднократной чемпионкой мира и Европы. С 2016 года работает заместителем директора в Центре олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».