Центр помощи диким животным хочет выкупить маленькую львицу, которую выгуливали у жилым домов

Центр реабилитации диких животных «Велес объявил сбор средств на выкуп маленькой львицы Симоны, хозяин которой решил ее продать. Животное заметили 13 января рядом с ЖК «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков.

Симона жила в квартире своего хозяина, 27-летнего Александра Васюковича, бывшего участника «Дома-2». Львицу мало выгуливали, в основном предоставляя ее в аренду для фотосессий. Теперь хозяин хочет за животное 70 тысяч рублей.

«Если мы дружно, с вашей помощью, соберем данную сумму, мы готовы обеспечить Симоне хорошую жизнь. Готовы по нормальной своей методике подружить девчонок», — пишут в центре.