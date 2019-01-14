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Центр помощи диким животным хочет выкупить маленькую львицу, которую выгуливали у жилым домов

  • Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

Центр реабилитации диких животных «Велес  объявил сбор средств на выкуп маленькой львицы Симоны, хозяин которой решил ее продать. Животное заметили 13 января рядом с ЖК «ЗимаЛето» на проспекте Энергетиков. 

Симона жила в квартире своего хозяина, 27-летнего Александра Васюковича, бывшего участника «Дома-2». Львицу мало выгуливали, в основном предоставляя ее в аренду для фотосессий. Теперь хозяин хочет за животное 70 тысяч рублей. 

«Если мы дружно, с вашей помощью, соберем данную сумму, мы готовы обеспечить Симоне хорошую жизнь. Готовы по нормальной своей методике подружить девчонок», — пишут в центре. 


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