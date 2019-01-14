Во Фрунзенском районе появился новый арт-объект, посвященный равнодушию политиков
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vk.com/hioshi1
Уличный художник Hioshi установил на Белградской улице новый арт-объект под названием «Дела государственные (Пыня и компот)». Он изобразил разрушенный панельный дом и дух человечков, которые катятся с него, как с горки.
Художник просит обратить внимание на то, как комфортно чувствуют себя представители власти несмотря на ужасы, которые происходят вокруг.
«Если мы сталкиваемся с трагедией, то через пару тройку дней они уже с легкостью будут светиться и улыбаться на каком-нибудь интервью, или вообще слиняют на лыжах гонять. А ты ложишься спать в панельке, завтра точно проснешься живой?», — говорит Hioshi.
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vk.com/hioshi1
Напомним, петербургский уличный художник Hioshi установил на набережной реки Мойки мини-скульптуру «Тайна переписки», посвященную блокировке Telegram. В 2017 году он разместил инсталляцию об очередях к банкоматам «Черные пешки», а в 2016 создал инсталляцию Studio rules of composition или «Основы композиции, изучаемые в студии», которая поднимала проблему тесного и недоступного жилья.
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