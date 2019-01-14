Во Фрунзенском районе появился новый арт-объект, посвященный равнодушию политиков

Уличный художник Hioshi установил на Белградской улице новый арт-объект под названием «Дела государственные (Пыня и компот)». Он изобразил разрушенный панельный дом и дух человечков, которые катятся с него, как с горки.

Художник просит обратить внимание на то, как комфортно чувствуют себя представители власти несмотря на ужасы, которые происходят вокруг.

«Если мы сталкиваемся с трагедией, то через пару тройку дней они уже с легкостью будут светиться и улыбаться на каком-нибудь интервью, или вообще слиняют на лыжах гонять. А ты ложишься спать в панельке, завтра точно проснешься живой?», — говорит Hioshi.