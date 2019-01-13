«Закон о тишине» в Петербурге может быть пересмотрен для введения «тихого часа»

Ранее депутат фракции ЛДПР в петербургском ЗакСе Олег Капитанов предложил ввести тихий час в Петербурге. По его инициативе, нарушение тишины в период с 13:00 до 15:00 должно было нести за собой административную ответственность в виде штрафа. После ознакомления с законопроектом Беглов заключил, что принять его не может из-за недоработок. В частности потому, что указанный период времени для многих петербуржцев является рабочим, а запрет на шум в многоквартирном доме, если такой требуется, может установить уполномоченное лицо из совета дома.

«Ограничения во времени для соблюдения тишины и покоя граждан могут быть установлены лицом, уполномоченным решением общего собрания собственников многоквартирного дома или управляющей организацией, учитывая при этом права и интересы проживающих в доме», — говорится в ответе Беглова Капитанову.

«Закон о тишине» в Петербурге прописывает ночное время с 22:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни тишина должна соблюдаться до 12:00. На этот период запрещено громко смотреть телевизор, слушать музыку, кричать, проводить различные ремонтные работы и передвигать мебель. За нарушение петербуржцам грозят штрафы в диапазоне от 500 до 200 тысяч рублей. При этом за пиротехнику, которой и был вызван шум, гражданам «накинут» еще 1000 рублей.