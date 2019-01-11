Врио губернатора раздал чиновникам «лопаты Беглова» — они стали мемом, но от снега не спасли
В Петербурге появился новый городской мем — «лопаты Беглова». В первый раз о врио губернатора Александр Беглов сказал о них 9 января, когда отчитывал чиновников за плохую уборку улиц. Он предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи.
Уже на следующий день на Avito стали продавать «лопату Беглова» — важный артефакт, который необходим каждому петербуржцу зимой. А для глав администраций это еще и оберег от внезапного увольнения.
Почти сразу после этого чиновникам действительно раздали лопаты с именем врио. Фотографии появились в одноименном Telegram-канал «Лопата Беглова», который уже набрал несколько сотен подписчиков.
Кто-то изобразил Беглова с лопатами на Железном троне Вестероса.
Новый Питерский мем by Лопата Беглова pic.twitter.com/c6XTGrsyJZ— Paflertulo (@Paflertulo) 9 января 2019 г.
А арт-директор «Собака.ru» Игорь Можейко вооружил «лопатой Беглова» Медного всадника.
Тем не менее, лопаты не помогли — многие продолжают жаловаться, что улицы Петербурга завалены снегом и покрыты наледью. «В городе ни пройти, ни проехать, а они цирк устраивают», — пишут горожане. Но, судя по отзывам, в некоторых районах уборку всё-таки начали.
Флешмоб #ЛопатаБеглова для чиновников, видимо, стартанул, так как у нас в районе наконец почищено!— Maria Pozdeeva (@MelkorMoriel) 11 января 2019 г.
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