Врио губернатора раздал чиновникам «лопаты Беглова» — они стали мемом, но от снега не спасли

В Петербурге появился новый городской мем — «лопаты Беглова». В первый раз о врио губернатора Александр Беглов сказал о них 9 января, когда отчитывал чиновников за плохую уборку улиц. Он предложил раздавать главам районных администраций лопаты со своим именем, а потом заявил, что и сам поучаствует в удалении снега и наледи.

Уже на следующий день на Avito стали продавать «лопату Беглова» — важный артефакт, который необходим каждому петербуржцу зимой. А для глав администраций это еще и оберег от внезапного увольнения.