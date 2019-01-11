На доме в центре Петербурга появилась репродукция картины Пикассо

На одном из домов на улице Чехова появилась репродукция картины Пабло Пикассо «Портрет поэта Сабартеса». Художнисоздал это плотно в 1901 году и изобразил на нем своего друга, испанского поэта Хайме Сабартеса.

Оригинал картины находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Петербургская художница Ульяна Полоз уже не в первый раз украшает город репродукциями картин. «Картин пока не очень много, причем пару из них уже закрасили коммунальные службы. Примечательно, что они находились на зданиях, у которых много лет не было ремонта, но как только там появились граффити, коммунальщики тут же их закрасили. Я бы хотела продолжить работу, но мне помешали внезапные заморозки», — рассказала она в интервью «Собака.ru».