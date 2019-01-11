На дорогах Петербурга вешают религиозные билборды, чтобы снизить количество аварий

С начала декабря на дорогах Петербурга стали появляться изображения Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников.

На плакатах написано: «Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас», «Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас», «Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас». Инициатором это акции выступает не церковь, а коммерческая компания – ООО ТД «Мир Света», пишет «Фонтанка».

Это юридическое лицо арендовало 60 билбордов до конца января. Компания обращалась не напрямую, а через агентства.

ООО ТД «Мир Света» создано в Петербурге в начале 2017 года и занимается продажей автомобильных деталей. Изданию не удалось найти данные о финансовых показателях компании, телефоны и сайт тоже отсутствуют.