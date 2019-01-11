На дорогах Петербурга вешают религиозные билборды, чтобы снизить количество аварий
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Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
С начала декабря на дорогах Петербурга стали появляться изображения Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников.
На плакатах написано: «Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас», «Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас», «Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас». Инициатором это акции выступает не церковь, а коммерческая компания – ООО ТД «Мир Света», пишет «Фонтанка».
Это юридическое лицо арендовало 60 билбордов до конца января. Компания обращалась не напрямую, а через агентства.
ООО ТД «Мир Света» создано в Петербурге в начале 2017 года и занимается продажей автомобильных деталей. Изданию не удалось найти данные о финансовых показателях компании, телефоны и сайт тоже отсутствуют.
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Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Предприниматель Валерий Гусев, который до 2018 года был единоличным владельцем компании, заявил, что акция с плакатами святых не преследует никакой коммерческой цели, а также не является религиозной пропагандой. Мужчина утверждает, что цель кампании — снижение несчастных случаев на дорогах.
По словам Гусева, похожая акция проходила в Тверской области и подействовала — снизилось на 8%, количество погибших – на 17%. Но местное правительство утверждает, что религия тут не при чем — обстановка на дорогах стала лучше из-за ремонта дорог.
По словам экспертов из рекламных агентов, билборды со святыми не противоречат законодательству. Единственный спорный момент — можно ли такие изображения рассматривать как рекламу. Этот проект квалифицировали как «социальную рекламу».
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