Вход на станцию «Невский проспект» ограничат на три месяца
В вестибюле станции метро «Невский проспект» будут ремонтировать эскалатор, сообщают представители петербургской подземки. Из-за этого вход туда ограничат почти на три месяца.
Воспользоваться вестибюлем со стороны Михайловской улицы горожане не смогут с 14 января по 29 марта с 16:45 до 18:45. В метрополитене просят заранее планиовать свой маршрут с учетом всех ограничений.
Также на ремонте находится эскалатор на станции метро «Чкаловская» — вход туда ограничен с 09 января по 15 марта по рабочим дням с 18:00 до 18:45.
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