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Петербуржцы могут сдать новогодние елки на переработку

Петербуржцы, которые украшали дома к Новому году живыми елками, смогут сдать деревья на переработку. Сбор организовали активисты из движения  «Елки, палки и щепа»

 

Адреса точек сбора  до 15 января:

Гражданский проспект, 104, корп.1
Лужская улица, 4, корп.1
проспект Просвещения, 84, корп.1
улица Черкасова, 2
Гражданский проспект, 129, корп.2

 

С 18 по 20 января с 9:00 до 20:00 сдать деревья можно на точках:

Заневский проспект, 15 «А»
Ленская улица, 8, корп. 2
проспект Энергетиков, 50

 

20 января с 14:00 до 17:00 деревья принимают на точках :

Брантовская дорога, 3 (парковка ТРЦ «Охта Молл»)
угол проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

 

20 января с 12:00 до 14:00:

Петергофское шоссе, 27л, у оранжереи

 

Активисты отмечают, что в этот раз в организации принимали участие некоторые районные администрации и УК. «Это то, к чему мы стремимся», — говорят представители движения.

Они также просят сдавать елки строго в оговоренные сроки и места, иначе проведение акции в следующем году может оказаться под угрозой. Все собранные деревья передробят и будут использовать в качестве подстилки для животных в центре «Велес».
 

 


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