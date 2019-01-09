Петербуржцы могут сдать новогодние елки на переработку

Петербуржцы, которые украшали дома к Новому году живыми елками, смогут сдать деревья на переработку. Сбор организовали активисты из движения «Елки, палки и щепа»

Адреса точек сбора до 15 января:

Гражданский проспект, 104, корп.1

Лужская улица, 4, корп.1

проспект Просвещения, 84, корп.1

улица Черкасова, 2

Гражданский проспект, 129, корп.2

С 18 по 20 января с 9:00 до 20:00 сдать деревья можно на точках:



Заневский проспект, 15 «А»

Ленская улица, 8, корп. 2

проспект Энергетиков, 50

20 января с 14:00 до 17:00 деревья принимают на точках :



Брантовская дорога, 3 (парковка ТРЦ «Охта Молл»)

угол проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

20 января с 12:00 до 14:00:



Петергофское шоссе, 27л, у оранжереи

Активисты отмечают, что в этот раз в организации принимали участие некоторые районные администрации и УК. «Это то, к чему мы стремимся», — говорят представители движения.

Они также просят сдавать елки строго в оговоренные сроки и места, иначе проведение акции в следующем году может оказаться под угрозой. Все собранные деревья передробят и будут использовать в качестве подстилки для животных в центре «Велес».

