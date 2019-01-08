Международный зимний марафон ограничит движение автотранспорта по Дороге жизни

В конце января пройдет традиционный марафон «Дорога жизни». В этом году забег будет приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Пресс-служба Ленинградской области сообщает, что, в связи с проведением марафона, ожидается ограничение движения автотранспорта. Сложнее всего ситуация будет обстоять 27 января.

Коррективы в работу региональной дороги «Санкт-Петербург — Морье» внесет международный зимний марафон «Дорога жизни». Дорожный комитет Ленобласти ввел ограничения движения в период с 11:30 до 18:30 27 января. Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск», а также федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо). Также сообщается, что для удобства автомобилистов открытие дорог будет вводиться поэтапно — во избежание пробок и заторов во время движения.

Старт марафона начнется в 12:00 27 января. Маршрут забега начинается на Ладожском озере у памятника «Разорванное кольцо». Далее начнется движение в сторону поселка Осиновец — разворот на 180 градусов — памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ириновка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово —Романовка — Всеволожск— Приютино — и закончится у монумента «Цветок жизни».