В Петербурге проведут пешеходные квесты по маршрутам жителей блокадного Ленинграда
26 и 27 января, в дни годовщины снятия блокады Ленинграда, в Петербурге проведут пешеходные квесты по маршруту жителя блокадного Ленинграда — художника Василия Власова. Участникам мероприятия предложат преодолеть 32 километра — путь, по которому художник отправлялся каждый раз во время своей работы над заказом.
В конце 1941 года петербургскому художнику Василий Власову заказали создать колоду карт с карикатурными изображениями немецких высокопоставленных военных. Власов проживал на Васильевском острове, а литография — в районе станции метро «Пролетарская», в здании Императорской картонной фабрики. Изобразив эскизы, художник отправлялся туда — пройдя путь в более 20 километров. Позже технолог Алексей Панченко носил оттиски на карточную фабрику и литографии на Петроградской стороне, где во времена блокады располагался единственный действующий фотоцех. Этот путь не раз попадал под обстрелы и бомбежки.
Путь художника и технолога можно будет пройти во время пешеходных маршрутов «1942. Игра ва-банк», которые организовывает музей «Невская застава». «Фонтанка» сообщает, что в начале маршрута петербуржцы соберутся на Васильевском острове, затем пройдут до здания бывшей карточной фабрики на проспекте Обуховской обороны, 110, а после отправятся на Петроградскую. Создатели проекта рассказывают, что организовывают мероприятие для того, чтобы петербуржцы получили возможность эмоционально погрузиться в события прошлого. «Это разговор о том, что понять и почувствовать блокаду можно, не только прочитав книгу или увидев блокадные артефакты, но пройдя своими ногами по заснеженному городу», — рассказала замдиректор музея Алина Зоря.
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