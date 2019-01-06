В Петербурге проведут пешеходные квесты по маршрутам жителей блокадного Ленинграда

26 и 27 января, в дни годовщины снятия блокады Ленинграда, в Петербурге проведут пешеходные квесты по маршруту жителя блокадного Ленинграда — художника Василия Власова. Участникам мероприятия предложат преодолеть 32 километра — путь, по которому художник отправлялся каждый раз во время своей работы над заказом.

В конце 1941 года петербургскому художнику Василий Власову заказали создать колоду карт с карикатурными изображениями немецких высокопоставленных военных. Власов проживал на Васильевском острове, а литография — в районе станции метро «Пролетарская», в здании Императорской картонной фабрики. Изобразив эскизы, художник отправлялся туда — пройдя путь в более 20 километров. Позже технолог Алексей Панченко носил оттиски на карточную фабрику и литографии на Петроградской стороне, где во времена блокады располагался единственный действующий фотоцех. Этот путь не раз попадал под обстрелы и бомбежки.