В жилом районе на севере Петербурга заметили дикую лисицу

В ночь на 6 января в Приморском районе Санкт-Петербурга, на Туристской улице, горожане заметили дикую лисицу. Фотографии, запечатлевшие зверя, появились в группе «Признавашки ДТП и ЧП». Животное пугалось громких звуков и людей, но в целом агрессивности не проявляло.

Гуляющую в сочельник лисицу заметили в половину третьего ночи во дворах дома на Туристской улице. Как сообщили наблюдатели, животное пугалось любых звуков и людей. От заметивших ее прохожих лисица скрылась через переезд в сторону улицы Савушкина. В комментариях петербуржцы рассказали, что такое происходит не впервые — лису часто видели в приморском районе. «Голод! По помойкам пошла. Ничего необычного, это окраина. На севере, видимо, до такой степени все залеплено многослойными человеческими терминиками, что любая животина уже в диковинку. На юге я каждую неделю наблюдаю лисицу. Приезжай в Стрельну, люд, любуйся тем, чего пока не убил», — комментируют горожане.