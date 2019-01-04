В каждом районе Петербурга планируется оборудовать площадки для выгула собак

Специально оборудованные площадки для выгула собак могут появиться в каждом районе Петербурга, а одна из первых — на набережной реки Карповки. Соответствующее распоряжение дал в среду, 2 января, врио губернатора Александр Беглов во время проверки Петроградского района.

О возможности оборудования районов площадками для выгула собак сообщает ТАСС. По словам глав районов, петербуржцы жалуются на отсутствие специальных мест для выгула животных. Особенно остро недостаток ощущается в центральных районах Петербурга с плотной исторический застройкой, в старом фонде. «Надо решать вопрос с выгулом собак. Город большой, собак много... Не только в одном районе, но и во всех районах нужно создавать такие условия. Если жители просят, нужно идти навстречу», — отреагировал на просьбу Александр Беглов.

В ноябре 2018 года вопрос оборудования специальных зон для выгула собак в городе обсуждался на Общественном совете при правительстве Петербурга — тогда вице-губернатор города Анна Митянина сообщила о решении властей выделить средства на застройку площадок из бюджета области. Глава Петроградского района Иван Громов также сообщил, что реализация решения об оборудования площадок для выгула предусмотрена программой обустройства новой зоны отдыха на набережной реки Карповки, которая предположительно реализуется к 2022 году. Что ждет Петербург в 2019 году?