Крупнейшую библиотеку Петроградского района реконструируют к сентябрю 2019 года

9 января начнется реконструкция крупнейшей библиотеки на Петроградской — библиотеки имени Ленина на улице Воскова, 2. Планируется превратить библиотеку в масштабный информационно-библиотечный комплекс и закончить его к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После реконструкции библиотека должна превратиться в информационно-библиотечный комплекс — в ней должны появиться специальные зоны, удобные для проведения культурных мероприятий. Модернизированная библиотека должна быть удобна для большого количества посетителей — сейчас в отдельные дни библиотеку имени Ленина на Петроградской посещают до 500 читателей. В настоящий момент библиотека полностью закрыта для посетителей — о временных пунктах обслуживания можно узнать здесь .

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил библиотеку имени Ленина в рамках проверки Петроградского района. Он также отметил, что подрядчику, выполняющему работы по реконструкции читальных залов, следует ускориться и сдать проект к 25 августа для того, чтобы перед началом учебного года дети могли воспользоваться услугами библиотеки. Напомним, что в минувшем году администрацией инициирован проект по созданию «библиотеки нового поколения», предусматривающий модернизацию всех помещений. На это в наступившем 2019 году будет потрачено 46,5 млн. рублей.

Напомним, в ходе проверки Петроградского района Александр Беглов также проследил за восстановлением бывшей дачи купца Громова в Лопухинском саду. в 2020 году, по завершению реставрации, здание планируется отдать под студию детского творчества.