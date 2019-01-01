В Магнитогорске под завалами взорвавшегося дома нашли живым 11-месячного ребенка

Младенца, заблокированного в своей кроватке, спасли при разборе завалов в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва бытового газа в квартире дома произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Мальчик, которому нет еще и года, больше суток провел на морозе, но выжил.

Как сообщает Фонтанка.ру, сотрудники МЧС спасли 11-месячного Ваню, числившегося пропавшим без вести. Его мама успела эвакуироваться со старшим ребенком, а малыш остался в кроватке, когда произошло обрушение конструкций. По словам одного из очевидцев, в место завала все это время подавали тепло специальными тепловыми пушками, поэтому, скорее всего, ребенок и не замерз. Кроме того, он был в одежде и укутан.

Спасатель, который вытащил 11-месячного Ваню из-под завалов, рассказал подробности операции в интервью РИА Новостям:

«Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка», – отметил сотрудник центра «Лидер» Петр Гриценко.

«Закрепили, убрали диван, показались части детской кроватки. Разломанный шкаф, вещи. К ребенку было невозможно подобраться, потому что одна плита к другой подходили. Места было очень мало. Я увидел части детской кроватки, слышал голос, увидел линолеум, но под ним были сломанные деревянные полы. Решил, что будем доставать его снизу, разбирая конструкции, разрежем линолеум, чтобы он оказался у нас в руках. Дальше уже разбирали доски, разрезали, ставили крепежи. И в конце разрезали линолеум, и увидел я личико», – рассказал Гриценко.