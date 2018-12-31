В Петербурге появился оригинальный комплект шахмат 19 века
30 декабря завершился Чемпионат мира по рапиду и блицу, который проходил в Петербурге. В Центральном выставочном зале «Манеж» представили оригинальный комплект шахмат 19 века — впервые на выставке «История шахмат через историю шахматных комплектов».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора Музея шахмат Федерации шахмат России Дмитрия Олейникова. Комплект представлен в Петербурге раньше, чем в Столице. Стиль, в котором выполнены шахматы, был популярен до изобретения фигур в стаунтоновском стиле, общепринятым сейчас. Они полюбились людям в то время за их доступность — выполненные из верблюжьей или бычьей кости, а не аристократичной слоновой, такие шахматные наборы были распространены повсеместно.
«Этот комплект мы представили впервые, даже раньше чем в Музее шахмат в Москве. Он относится к середине 19 века, стиль, в котором выполнены шахматы, называется «Ячменное зерно». Это очень популярный стиль до изобретения стаунтоновского стиля фигур», — пояснил Дмитрий Олейников.
На выставке, помимо оригинального комплекта шахмат, представлены около 20 других — азиатских, русских, средневековых и европейских. На самом чемпионате , который проходил с 25 декабря в Петербурге, победителем стала россиянка Екатерина Ланго. На турнире был представлен робот, с которым мог сыграть в партию каждый участник и посетитель соревнований. По подсчетам, робот-шахматист сыграл более 1,5 тысяч партий, основную часть которых выиграл, а кому-то проиграл по времени. Машина ежедневно играла с 12 до 20 частов с контролем времени в 5 минут.
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