В Петербурге появился оригинальный комплект шахмат 19 века

30 декабря завершился Чемпионат мира по рапиду и блицу, который проходил в Петербурге. В Центральном выставочном зале «Манеж» представили оригинальный комплект шахмат 19 века — впервые на выставке «История шахмат через историю шахматных комплектов».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора Музея шахмат Федерации шахмат России Дмитрия Олейникова. Комплект представлен в Петербурге раньше, чем в Столице. Стиль, в котором выполнены шахматы, был популярен до изобретения фигур в стаунтоновском стиле, общепринятым сейчас. Они полюбились людям в то время за их доступность — выполненные из верблюжьей или бычьей кости, а не аристократичной слоновой, такие шахматные наборы были распространены повсеместно.

«Этот комплект мы представили впервые, даже раньше чем в Музее шахмат в Москве. Он относится к середине 19 века, стиль, в котором выполнены шахматы, называется «Ячменное зерно». Это очень популярный стиль до изобретения стаунтоновского стиля фигур», — пояснил Дмитрий Олейников.