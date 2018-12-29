В центре Петербурга открылась станция зарядки электромобилей

На городской автостоянке на Казанской площади открылась первая эклектрозаправка в Петербурге, сообщают в Смольном. Аппарат может заряжать одновременно два автомобиля при температуре от -40 до +50.

В разработке аппарата участвовали выпускники петербургского Политеха и ЛЭТИ. Оборудование сертифицированно по международным стандартам. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры будет анализировать статистику использования станции весь 2019 год. Если на заправку будет спрос, то чиновники обсудят возможность установить такие станции в других местах города.

Весой компания «Ленэнерго» запустила собственную сеть электрозаправочных станций, которые расположены в различных районах города, а также во Всеволожском районе Ленинградской области.