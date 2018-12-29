Стрит-арт, Шерлок Холмс и Коломяги: объявлены темы экскурсий на фестивале «Открытая карта»

С 3 по 8 января в Петербурге пройдет фестиваль экскурсий от местных для местных «Открытая карта». Гидом может стать любой, кто умеет интересно показывать и рассказывать о примечательных локациях города.

Все желающие узнают, чем живут Матисов, Каменный и Канонерский острова, как наблюдать за птицами Пискаревского парка и как развивается стрит-арт на Петроградской стороне. Также горожанам расскажут, как в городе относились к вегетарианству век назад, где снимался «Шерлок Холмс» и кого, как и за что казнили в Петербурге. А 4 января можно будет посмотреть, как в Коломягах современные коттеджи и таунхаусы соседствуют деревянными домами начала XX века.

Участники с помощью тега #открытаякарта рассказывают об увиденном и услышанном и создают базу мест и историй — ту самую открытую карту города. Ранее совместно с серией экскурсий от местных для местных «Открытая карта» и проектом «Знай город» «Собака.ru» составила краткий учебник по проституции в Петербурге.

Экскурсии стоят 300-400 рублей, стартуют в разное время, длятся 1-3 часа и рассчитаны на 5-20 человек. Билеты необходимо бронировать заранее.