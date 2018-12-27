Родившемуся в метро ребенку нашли приемную семью

Мальчику, который в сентябре этого года родился на станции метро «Технологический институт», нашли приемную семью. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Процесс усыновления начнется в следующем году. В настоящий момент ребенку три месяца. Отмечается, что у пары, которая возьмет малыша под опеку, уже есть родной ребенок.

Боиологическая мать отказалась от сына из-за трудной жизненной ситуации и проблем со здоровьем. У нее уже есть двое детей, в отношении которых она лишена родительских прав.

Напомним, помощь пассажирке, у которой начались роды прямо на станции 23 сентября, оказали сотрудники подземки. Мальчик появился на свет в 13:45. Пользователи соцсетей попросили руководство метрополитена подарить мальчику пожизненный проездной. Петербуржцы также выбирали имя ребенку. Среди вариантов были — «Метрончик», «Метроня», «Технология» и даже «Вагон». Они предполагают, что когда малыш вырастет, то пойдет учиться в Технологический университет и станет машинистом.

Позже стало известно, что ребенок получит памятный знак. Это первый подобный случай в истории городской подземки.