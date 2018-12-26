с 27 декабря

«Любовь и прочий зоопарк» / Gaspard va au mariage



Легкий французский ромком с сюжетным ходом: «А притворись моей девушкой». Выросший в заповеднике Гаспар решается вернуться в родной дом, чтобы побывать на свадьбе отца. Чтобы не скучать на торжестве, он берет с собой случайную попутчицу Лору, которая должна сыграть роль перед семьей роль его возлюбленной.