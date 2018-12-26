Уикенд в Петербурге с 27 по 30 декабря
Новые части франшиз «Елки» и «Три богатыря», выставка агитфарфора в Эрмитаже и концерт Animal ДжаZ – как весело провести последние выходные 2018 года в городе.
25-8 декабря-января
Новая Голландия
Новогодний базар в Новой Голландии
С 25 декабря по 8 января на острове Новая Голландия во дворе «Бутылки» проходит традиционный ежегодный Новогодний Базар. Вокруг елки разместили 14 киосков с подарками и едой.
С 25 декабря по 8 января на острове Новая Голландия во дворе «Бутылки» проходит традиционный ежегодный Новогодний Базар. Вокруг елки разместили 14 киосков с подарками и едой.
27-31 декабря-марта
Эрмитаж
Выставка «Рудольф Вильде. Фарфор, стекло, графика»
В Эрмитаже стартовала выставка, посвященная художнику Рудольфу Вильде. По его проектам с начала XX века и в течение трех десятилетий создавались произведения на Императорских фарфоровом и стеклянном заводах. В том числе знаменитый агитфарфор.
В Эрмитаже стартовала выставка, посвященная художнику Рудольфу Вильде. По его проектам с начала XX века и в течение трех десятилетий создавались произведения на Императорских фарфоровом и стеклянном заводах. В том числе знаменитый агитфарфор.
с 27 декабря
Фильм «Три богатыря и Наследница престола»
Новая часть анимационной франшизы обещает быть удачной – ее режиссурой занялся лично «оскаровский» номинант, петербургский мультипликатор Константин Бронзит. Князь Киевский ищет преемника – им он намерен назначить свою племянницу Забаву.
Новая часть анимационной франшизы обещает быть удачной – ее режиссурой занялся лично «оскаровский» номинант, петербургский мультипликатор Константин Бронзит. Князь Киевский ищет преемника – им он намерен назначить свою племянницу Забаву.
с 27 декабря
«Елки Последние»
Создатели франшизы «Елки» считают, что она себя исчерпала. Поэтому новая часть должна стать действительно последней. Но, чтобы расставание не было столь грустным, о некоторых героях снимут сериал.
Создатели франшизы «Елки» считают, что она себя исчерпала. Поэтому новая часть должна стать действительно последней. Но, чтобы расставание не было столь грустным, о некоторых героях снимут сериал.
с 27 декабря
Фильм «Унесенные призраками»
Культовый мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» с 27 декабря снова выходит в прокат. Картина станет первой из 17 отреставрированных фильмов японской студии Ghibli, которые покажет кинокомпания «Пионер».
Культовый мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» с 27 декабря снова выходит в прокат. Картина станет первой из 17 отреставрированных фильмов японской студии Ghibli, которые покажет кинокомпания «Пионер».
с 27 декабря
«Любовь и прочий зоопарк» / Gaspard va au mariage
Легкий французский ромком с сюжетным ходом: «А притворись моей девушкой». Выросший в заповеднике Гаспар решается вернуться в родной дом, чтобы побывать на свадьбе отца. Чтобы не скучать на торжестве, он берет с собой случайную попутчицу Лору, которая должна сыграть роль перед семьей роль его возлюбленной.
Легкий французский ромком с сюжетным ходом: «А притворись моей девушкой». Выросший в заповеднике Гаспар решается вернуться в родной дом, чтобы побывать на свадьбе отца. Чтобы не скучать на торжестве, он берет с собой случайную попутчицу Лору, которая должна сыграть роль перед семьей роль его возлюбленной.
27 декабря
19:00
Anna Nova
Философский баттл: Йоэль Регев против Михаила Куртова
В галерее Anna Nova в четверг устроят пятый ежегодный творческий вечер из цикла «Технотеология vs. коинсидентология». Тема вечера — отношение творчества и прояснения. О планах председателя коинсидентального ревнаучсовета Института революции Йоэля Регева поговорит старший научный сотрудник Института технотеологии Михаил Куртов. Участие бесплатное по регистрации.
В галерее Anna Nova в четверг устроят пятый ежегодный творческий вечер из цикла «Технотеология vs. коинсидентология». Тема вечера — отношение творчества и прояснения. О планах председателя коинсидентального ревнаучсовета Института революции Йоэля Регева поговорит старший научный сотрудник Института технотеологии Михаил Куртов. Участие бесплатное по регистрации.
28 декабря
11:00
«Цветочки»
Новоселье бара «Цветочки»
В пятницу в баре «Цветочки» пройдет вечеринка в честь старта работы на новом месте – улице Некрасова, 17. На новоселье вернут традицию наливать шоты за чекин в приложении Swarm.
В пятницу в баре «Цветочки» пройдет вечеринка в честь старта работы на новом месте – улице Некрасова, 17. На новоселье вернут традицию наливать шоты за чекин в приложении Swarm.
28 декабря
19:00
Большой театр кукол
Спектакль «Зима, когда я вырос»
Еще одна премьера Большого театра кукол – спектакль худрука Руслана Кудашова «Зима, когда я вырос» о первом столкновении со смертью. Мальчик Томас пытается пережить кончину своей мамы. Постановка будет понятнее подросткам с 12 лет.
Еще одна премьера Большого театра кукол – спектакль худрука Руслана Кудашова «Зима, когда я вырос» о первом столкновении со смертью. Мальчик Томас пытается пережить кончину своей мамы. Постановка будет понятнее подросткам с 12 лет.
28 декабря
22:00
«Мачты»
Концерт Ульриха Шнаусса
В баре «Мачты», который находится в «Севкабель Порт» в пятницу выступит композитор Ульрих Шнаусс. Музыкант подписан на авторитетный лейбл Domino USA и работает на пограничных территориях электроники и шугейза. Локальная поддержка – Prisheletz , Ectro Usic и Preston A/V live.
В баре «Мачты», который находится в «Севкабель Порт» в пятницу выступит композитор Ульрих Шнаусс. Музыкант подписан на авторитетный лейбл Domino USA и работает на пограничных территориях электроники и шугейза. Локальная поддержка – Prisheletz , Ectro Usic и Preston A/V live.
29-8 декабря-января
Большой театр кукол
Спектакль «Серебряное копытце»
В Большом театре кукол покажут новогодний спектакль по мотивам сказки Бажова от номинанта «Золотой маски» Екатерины Ложбиной. Постановка рассчитана на детей от 4 лет.
В Большом театре кукол покажут новогодний спектакль по мотивам сказки Бажова от номинанта «Золотой маски» Екатерины Ложбиной. Постановка рассчитана на детей от 4 лет.
29 декабря
19:30
«Родина»
Спецпоказ мультфильма «Песнь моря»
Ирландскую сказку «Песнь моря» в субботу покажут на большом экране – в киноцентре «Родина». В основу сюжета лег миф о народе шелки, которому тюленьи шкуры позволяют жить в море, однако они иногда выныривают, чтобы глотнуть воздуха.
Ирландскую сказку «Песнь моря» в субботу покажут на большом экране – в киноцентре «Родина». В основу сюжета лег миф о народе шелки, которому тюленьи шкуры позволяют жить в море, однако они иногда выныривают, чтобы глотнуть воздуха.
29 декабря
20:00
«А2»
Концерт Animal ДжаZ
Группа Animal ДжаZ отметит 18-летие масштабным концертом. Весной музыканты выпустили первую за три года пластинку «Счастье», а летом записали совместный альбом «Акустика» с рэпером Децлом, где тот перепевает в новой версии свои старые хиты.
Группа Animal ДжаZ отметит 18-летие масштабным концертом. Весной музыканты выпустили первую за три года пластинку «Счастье», а летом записали совместный альбом «Акустика» с рэпером Децлом, где тот перепевает в новой версии свои старые хиты.
30 декабря
Ленсовета
Спектакль «Библейская история»
Премьеру нового детского спектакля в постановке режиссера Марии Романовой в театре Ленсовета сыграют 30 декабря, 2 и 7 января на Камерной сцене. Впрочем, «Библейская история» останется в репертуаре и после новогодних праздников. В спектакле переосмысляет старинный вертеп, в котором издревле рассказывали историю о рождении Иисуса.
Премьеру нового детского спектакля в постановке режиссера Марии Романовой в театре Ленсовета сыграют 30 декабря, 2 и 7 января на Камерной сцене. Впрочем, «Библейская история» останется в репертуаре и после новогодних праздников. В спектакле переосмысляет старинный вертеп, в котором издревле рассказывали историю о рождении Иисуса.
30-8 декабря-января
ГМЗ «Гатчина»
Фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчинском дворце»
Фестиваль проходит с 30 декабря по 8 января, в его программе — концерты, экскурсии, театральные постановки и пиротехническое шоу. В воскресенье в 16:00 на плацу перед Гатчинским дворцом пройдет торжественное открытие при участии артистов театров «Малый Трианон» и «Странствующие куклы господина Пэжо». Там же развернется Рождественская ярмарка.
Фестиваль проходит с 30 декабря по 8 января, в его программе — концерты, экскурсии, театральные постановки и пиротехническое шоу. В воскресенье в 16:00 на плацу перед Гатчинским дворцом пройдет торжественное открытие при участии артистов театров «Малый Трианон» и «Странствующие куклы господина Пэжо». Там же развернется Рождественская ярмарка.
30 декабря
19:00
киноцентр «Родина»
Спецпоказ фильма «Мертвец»
В воскресенье мистический роуд-муви Джима Джармуша с Джони Деппом в главной роли в покажут в киноцентре «Родина». Под гитарные переборы Нила Янга Джармуш играет с мифами и архетипами Дикого запада, заставляя гадать, разворачивается действие вокруг живого или мертвого героя. Сеанс пройдет на языке оригинала.
В воскресенье мистический роуд-муви Джима Джармуша с Джони Деппом в главной роли в покажут в киноцентре «Родина». Под гитарные переборы Нила Янга Джармуш играет с мифами и архетипами Дикого запада, заставляя гадать, разворачивается действие вокруг живого или мертвого героя. Сеанс пройдет на языке оригинала.
30-31 декабря
19:00
Театр Эстрады
Спектакль Юрия Гальцева «Конопатая девчонка»
В Театре Эстрады – премьера постановки «Конопатая девчонка». Одну из главных ролей в спектакле играет Юрий Гальцев (при этом самого себя). Сюжет разворачивается в аэровокзале провинциального города – пассажиры не могут улететь из-за непогоды.
В Театре Эстрады – премьера постановки «Конопатая девчонка». Одну из главных ролей в спектакле играет Юрий Гальцев (при этом самого себя). Сюжет разворачивается в аэровокзале провинциального города – пассажиры не могут улететь из-за непогоды.
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