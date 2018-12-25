На Новый год в Петербурге станет в три раза больше ночных автобусов. Невский сделают пешеходным

В Новый год традиционно запустят автобусы, которые будут курсировать всю ночь. Главное отличие от прошлых лет — автобусов не 10, а 30. В период с 0:00 до 06:00 будет организовано движение по маршрутам № 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 180, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

Кроме того, 31 декабря Невский проспект сделают пешеходным из-за праздничных гуляний, сообщает комитет по транспорту. Движение для автомобилей будет закрыто с 20:00 и до 5:00 1 января. Также перекроют участок от Садовой улицы до Дворцовой площади.

Автобусы № 3, 7, 10, 22, 24, 27, 100, 191 и троллейбусы № 5, 7, 10, 11, 17 и 22 изменят маршрут из-за перекрытия.