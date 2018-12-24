В Красном Селе планируют построить метро
Петербургские власти обсуждают возможность построить стацию метров Красном Селе, пишет «Фонтанка». Этими планами 22 декабря поделился врио губернатора Александр Беглов.
«Мы сейчас проводим ревизию плана строительства метрополитена. И я вам, может быть преждевременно, но могу сказать, что есть мысли, чтобы здесь метро было», — заявил градоначальник.
Ранее стало известно, когда станция метро пояится в Кудрове. Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили совместный план по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии.
Также петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) опубликовал обновленную схему развития городского метро.
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