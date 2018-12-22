В петербургской школе установили систему распознавания лиц

В Петербурге в физико-математическом лицее №239 вместо школьных пропусков установили систему распознавания лиц — об этом сообщает TJ.

В базу были добавлены все школьники, включая персонал лицея. Теперь, чтобы попасть внутрь здания, нужно подойти к камерам, которые распознают твое лицо и сравнивают результаты с данными базы. Отмечается, что процедура не создает столпотворения, так как вход занимает около трех секунд: за это время система успевает проанализировать изображение, а турникет открыться.

Для того, чтобы выйти из здания, необходимо пройти ту же процедуру: система будет фиксировать информацию о времени каждого входа и выхода, а узнать эти данные смогут родители и сотрудники учреждения.

Кермен Манджиева - PR-директор северо-западного филлиала "Мегафона", который занимается установка системы совместно с "G1 Софтвеа Раша" - подчеркнула, что это пилотный проект. Если Комитет по образованию Санкт-Петербург одобрит услугу, то ее могут распространить и на другие учреждения.