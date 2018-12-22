Владельцев петербургских магазинов заставят украсить витрины к Новому году
Новогодние украшения заставили временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова выехать в Невский район 21 декабря. «Скучноват», — выразил впечатление от увиденного чиновник.
«Надо получше организовать эту работу. Нужно сделать соответствующие выводы с тем, чтобы в 2019 году было по-другому. Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие – нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться», – сказал он.
Врио губернатора также обратил внимание на прохождение отопительного сезона. По его указанию в каждом районе на время праздников должны быть усилены аварийные службы.
По материалам Фонтанка.ру
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