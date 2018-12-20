Колоннаду Исаакия закроют для посещения на несколько месяцев

В 2019 году колоннада Исаакиевского собора закроется для посетителей на несколько месяцев, сообщает директор музея Юрий Мудров.

Такое решение принято из-за реставрации смотровой площадки —там должны провести замену настила.

«На пару месяцев точно придется закрыть колоннаду для посещения туристов. Может быть, на три», — отметил Мудров.

Также он заявил, что работы будут вестись рядом с Екатерининским приделом, где свои богослужения хотели проводить представители РПЦ. Эта часть собора закрыта для посещения до 16 января.

Напомним, в конце ноября появилась информация о передаче придела святой Екатерины РПЦ. Об этом заявлял вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Священники якобы жаловались на нехватку мест для богослужений. 7 декабря митрополит Варсонофий освятил придел и заявил, что он молится за то, чтобы проводить службы в Исаакиевском соборе как полагается по православному чину.

Позже директор музея заявил, что богослужения не согласовывались с администрацией собора.