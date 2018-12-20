В конце недели в Петербурге и Ленобласти похолодает

Синоптики рассказали, какая погода будет в Петербурге и Ленобласти в конце рабочей недели. Местами прогнозируется похолодание до -16 градусов.

20 декабря в городе возможен небольшой снег. В течение суток температура будет колебаться от -8 до -10 градусов. В пятницу ожидается до -13 градусов. Возможно похолодание до -16.

В Ленобласти синоптики прогнозируют до -17 градусов 21 декабря, возможны осадки. На дорогах будет гололедица, водителям следует быть аккуратнее.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет петербуржцев в январе 2019 года.

Напомним, врио губернатора Александр Беглов подписал постановление о запрете выхода на лед до 15 января. По прогнозам синоптиков, только к этому времени лед станет достаточно прочным. Нарушителям грозят штрафы, которые к тому же ужесточили.