Стала известна самая популярная достопримечательность Петербурга
По запросу издания «Петербургский дневник» «Яндекс» составил топ-20 самых популярных достопримечательностей Петербурга. Рейтинг составляли по анализу запросов со словами: достопримечательность, музей, галерея, собор, церковь и памятник.
Первое место занял Исаакиевский собор. Сразу за ним идет Русский музей, а затем музей Фаберже, куда привозили работы Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса.
Казанский собор занял пятую строчку рейтинга. Отмечается, что в 2018 году эта достопримечательность часто мелькала в криминальных сводках, так как террористы собирались устроить там взрыв.
В Ленинградской области пользователи интересовались музеем-панорамой «Прорыв», открывшийся на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.
Вот как полностью выглядит топ-20 достопримечательностей по версии «Яндекса»:
- Исаакиевский собор;
- Русский музей;
- Музей Фаберже;
- Музей железнодорожного транспорта на Балтийской;
- Казанский собор;
- Зоологический музей;
- Никольский собор;
- Музей воды;
- Военно-морской музей;
- Артиллерийский музей;
- Этнографический музей;
- Музей иллюзий;
- Музей Эрарта;
- Достопримечательности Кронштадта;
- Музей-панорама «Прорыв»;
- Смольный собор;
- Музей истории России на Бассейной;
- Князь-Владимирский собор;
- Музей рекордов «Титикака»;
- Троицкий собор.
Аналитики отметили, что женщины ищут информацию про музей почти в два раза чаще мужчин.
Отсутствие Эрмитажа в этом списке объяснили тем, что все и без помощи поисковиков знают, где находится Зимний дворец.
Ранее «Яндекс» составил список самых популярных запросов петербуржцев в 2018 году. Жители города интересовались станциями «Беговая» и «Новокрестовская», отставкой Георгия Полтавченко, закрытием магазинов «К-Раута» и Артемом Дзюбой. Полный список можно посмотреть здесь.
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