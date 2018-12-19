Стала известна самая популярная достопримечательность Петербурга

По запросу издания «Петербургский дневник» «Яндекс» составил топ-20 самых популярных достопримечательностей Петербурга. Рейтинг составляли по анализу запросов со словами: достопримечательность, музей, галерея, собор, церковь и памятник.

Первое место занял Исаакиевский собор. Сразу за ним идет Русский музей, а затем музей Фаберже, куда привозили работы Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса.

Казанский собор занял пятую строчку рейтинга. Отмечается, что в 2018 году эта достопримечательность часто мелькала в криминальных сводках, так как террористы собирались устроить там взрыв.

В Ленинградской области пользователи интересовались музеем-панорамой «Прорыв», открывшийся на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.

Вот как полностью выглядит топ-20 достопримечательностей по версии «Яндекса»:

Исаакиевский собор; Русский музей; Музей Фаберже; Музей железнодорожного транспорта на Балтийской; Казанский собор; Зоологический музей; Никольский собор; Музей воды; Военно-морской музей; Артиллерийский музей; Этнографический музей; Музей иллюзий; Музей Эрарта; Достопримечательности Кронштадта; Музей-панорама «Прорыв»; Смольный собор; Музей истории России на Бассейной; Князь-Владимирский собор; Музей рекордов «Титикака»; Троицкий собор.

Аналитики отметили, что женщины ищут информацию про музей почти в два раза чаще мужчин.

Отсутствие Эрмитажа в этом списке объяснили тем, что все и без помощи поисковиков знают, где находится Зимний дворец.