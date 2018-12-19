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Стала известна самая популярная достопримечательность Петербурга

По запросу издания «Петербургский дневник» «Яндекс» составил топ-20 самых популярных достопримечательностей Петербурга. Рейтинг составляли по анализу запросов со словами:  достопримечательность, музей, галерея, собор, церковь и памятник. 

Первое место занял Исаакиевский собор. Сразу за ним идет Русский музей, а затем музей Фаберже, куда привозили работы Модильяни, Сутина и других легенд Монпарнаса. 

Казанский собор занял пятую строчку рейтинга. Отмечается, что в 2018 году эта достопримечательность часто мелькала в криминальных сводках, так как террористы собирались устроить там взрыв. 

В Ленинградской области пользователи интересовались музеем-панорамой «Прорыв», открывшийся на территории Кировского заповедника к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. 

Вот как полностью выглядит топ-20 достопримечательностей по версии «Яндекса»:

  1. Исаакиевский собор;
  2. Русский музей;
  3. Музей Фаберже;
  4. Музей железнодорожного транспорта на Балтийской;
  5. Казанский собор;
  6. Зоологический музей;
  7. Никольский собор;
  8. Музей воды;
  9. Военно-морской музей;
  10. Артиллерийский музей;
  11. Этнографический музей;
  12. Музей иллюзий;
  13. Музей Эрарта;
  14. Достопримечательности Кронштадта;
  15. Музей-панорама «Прорыв»;
  16. Смольный собор;
  17. Музей истории России на Бассейной;
  18. Князь-Владимирский собор;
  19. Музей рекордов «Титикака»;
  20. Троицкий собор.

Аналитики отметили, что женщины ищут информацию про музей почти в два раза чаще мужчин. 

Отсутствие Эрмитажа в этом списке объяснили тем, что все и без помощи поисковиков знают, где находится Зимний дворец. 

 

 

Ранее «Яндекс» составил список самых популярных запросов петербуржцев в 2018 году. Жители города интересовались станциями «Беговая» и «Новокрестовская», отставкой Георгия Полтавченко, закрытием магазинов «К-Раута» и Артемом Дзюбой. Полный список можно посмотреть здесь.

 


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