В Петербурге пройдет забег Дедов Морозов

22 декабря в центре Петербурга пройдет массовый забег Дедов Морозов. Костюмированное мероприятие пройдет в городе в третий раз.

Начало забега — в 18.00 на Дворцовой площади. Участники пробегут по Миллионной улице, развернутся у Мраморного дворца, а затем через Аптекарский переулок и набережную Мойки вернутся к Зимнему дворцу.

Планируется, в мероприятии примут участие около 5000 Дедов Морозов. Длина маршрута — 2, 5 километра.

Принять участие могут не только мужчины, но и девушки в костюмах.

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