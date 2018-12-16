Фото дня: главная новогодняя ель Петербурга зажглась на Дворцовой площади

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Я-фанат Питера, особенно его центральной части❤️ Когда есть возможность, всегда гуляю по центру, он меня заряжает🔥 Иду когда, сразу начинаю представлять, как по этой же дорожке с поребриком по краю шёл Пушкин, а тут в модном бадлоне прогуливался Довлатов, и в руках у него точно была или булка или пышка😆 А вот из этой парадной выходил по утрам Достоевский и шёл неспешным шагом по Грибаналу✨ Интересно вам почитать про чисто питерские слова?? У нас таких много🤘🏻