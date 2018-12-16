Фото дня: главная новогодняя ель Петербурга зажглась на Дворцовой площади
Главная новогодняя ель города зажглась сегодня на Дворцовой площади. Дерево расположилось между зданиями Государственного Эрмитажа и аркой Главного штаба. Праздничный атрибут украшен темно-синими и золотыми гирляндами и венчается голубой звездой. «Собака.ru» собрала фотографии, сделанные жителями Северной столицы.
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В начале недели, 11 декабря, на Дворцовой площади начали устанавливать главную новогоднюю елку Петербурга. Рабочие смонтировали каркас праздничного дерева. Судя по комментариям, которые в большинстве своем цитируют известные новогодние песни, с появлением главной елки в Петербурге появилось и новогоднее настроение.
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Я-фанат Питера, особенно его центральной части❤️ Когда есть возможность, всегда гуляю по центру, он меня заряжает🔥 Иду когда, сразу начинаю представлять, как по этой же дорожке с поребриком по краю шёл Пушкин, а тут в модном бадлоне прогуливался Довлатов, и в руках у него точно была или булка или пышка😆 А вот из этой парадной выходил по утрам Достоевский и шёл неспешным шагом по Грибаналу✨ Интересно вам почитать про чисто питерские слова?? У нас таких много🤘🏻
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Это #Питер , детка🤘 Прогулявшись в центре с @era.korolyuk и @king_of_hell2098 уловили немного новогоднего настроения) Город очень красиво украшен (ну хотя бы центральная его часть)! Снова почувствовала любовь к родному городу, ведь в рутине рабочих дней она забывается (( . . . П.С. не поленитесь и съездите хотя бы на часик посмотреть на эту красоту, оно того стоит😋 #saintpetersburg #beautiful #photooftheday #holidays #nofilter #lifeisawesome #newyeariscoming #spb #winter #december #2018
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