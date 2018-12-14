Как выжить в Петербурге этой зимой: что делать, если не убирают снег, не посыпают лед и падают сосули
С наступлением холодов нужно не только тепло одеваться, но и быть вдвойне более внимательным на улицах. «Собака.ru» подробно объясняет, как убирали тротуары и дороги Петербурга раньше и сейчас; куда обращаться, если коммунальщики не выполняют свои обязанности; кто за это несет ответственность и что делать, если вы уже получили травму.
Чем посыпают улицы Петербурга в гололедицу?
Еще в 2009 году жильцы ТСЖ«Миллионной 23» устроили «соляной бунт»: они требовали прекратить использовать вблизи их дома соль или другие химические реагенты, содержащие ее. И несмотря на то, что суд был проигран, правительство обратило внимание на эту проблему. В 2011 году бывший губернатор Георгий Полтавченко предложил сократить использование соли в качестве реагента, так как единственный плюс этого метода — дешевизна, а недостатков ощутимо больше: из-за нее трубы, мосты и машины подвергаются коррозии, она разъедает обувь, опасна для людей и животных и вредит экологии. Оптимальная альтернатива – смесь из песка и соли. В 2016 году заготовили около 100 тысяч тонн песка и 10 тысяч тонн соли, которую не пришлось докупать. Для сравнения – раньше применяли до 250 тысяч тонн соли. И здесь важно учесть, что площадь убираемых дорог и тротуаров постоянно растет: в 2018 году она увеличилась на 364 000 м2.
Этой зимой коммунальщики также сводят использование соли к нулю. На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассказали, что 80% от всего необходимого на зиму песка предприятия уже заказали, а запасы по необходимости будут пополняться.
Есть и другие способы борьбы с гололедицей. Например, в Финляндии дороги в холодное время года посыпаются гранитной крошкой. В Петербурге несколько раз пробовали повторить финский опыт – в конце 90-х, начале 2000-х и в 2011 году, но безуспешно, так как крошка попадала в канализацию и забивала трубы. Связано это с тем, что в Финляндии работает раздельная канализация, а в Санкт-Петербурге – общесплавная. Однако формально гранитную крошку ограниченно используют с 2012 на набережных и тротуарах. В 2016 году ее посыпали на 280 адресах, в их число вошли Дворцовая площадь, Малая Конюшенная и Малая садовая улицы.
Кто и как будет убирать снег в 2018 году
Убирают город в этом году около пяти тысяч рабочих и 1 520 единиц техники: тракторы, лаповые снегопогрузчики, вакуумные пылесосы и самосвалы. Следить за их перемещениями можно на интерактивной карте. Один из самосвалов петербургские граффитисты HoodGraff разрисовали в «снежного барса». Дворники же теперь будут разъезжать на велосипедах и скутерах. Собранный снег вывозят на 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов «Водоканала», где будут вести учет его количества в электронном режиме.
Что делать с сосулями
Каждую зиму горожане получают травмы из-за падения сосулек с крыш. К сожалению, 2018 год – не исключение. Так, в феврале семидесятилетнему мужчине на голову упала наледь на улице Чапаева. Его состояние оценили как тяжелое. В этом же месяце из-за неубранной вовремя крыши на Васильевском острове погибла 73-летняя пенсионерка. Месяцем позже всего за три дня пострадало семь человек в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах. 10 марта возле дома №35 по Большому проспекту Петроградской стороны одна девушка потеряла сознание от удара куска льдины, а 11 числа 31-летняя прохожая получила черепно-мозговую травму, проходя мимо дома № 18 по улице Писарева.
Идей борьбы с этой проблемой было много: «сбивать сосульки лазерами», «организовать электроподогрев кровель», «использовать нанопокрытия». Но главным методом стал «холодный чердак», по которому с 2014 года отремонтировали 994 крыши. Это мало, учитывая, что сейчас нужно очистить порядка 13,5 тысяч, пять тысяч из которых потенциально опасны и находятся на пешеходных маршрутах. Поэтому вице-губернатор Николай Бондаренко еще в апреле поручил провести работы по нормализации температурно-влажностного режима не менее чем в 30% домов от общего количества потенциально опасных крыш. За выполнением плана следили Жилищный комитет Петербурга и Государственная жилищная инспекция.
Бывший губернатор в марте 2018 пообещал увольнять за инциденты с сосульками: «Второе падение в том же районе — автоматом увольнение заместителя администрации по ЖКХ и руководителя районной жилинспекции. Третье падение — автоматическое увольнение главы администрации соответствующего района».
Что делать, если во дворе не убирают?
Чистотой и безопасностью улиц занимается Комитет по благоустройству. Если вы заметили неубранный снег, висящие сосульки на крышах и непосыпанный лед, в первую очередь стоит позвонить на дежурный телефон 314–60–13 или же на «горячую линию» 576-14-83. Полный список телефонов организаций, отвечающих за уборку, можно найти здесь.
За состояние крыш многоквартирных домов и улиц также отвечают УК или ТСЖ, ЖКС. Они должны своевременно нанимать профессионалов для их очистки, следить за соблюдением правил безопасности и за качественным выполнением работы. Узнать, кто отвечает конкретно за ваш дом можно на сайте «Реформа ЖКХ». После этого нужно написать им жалобу в свободной форме и двух экземплярах. Если в течение одного дня ничего не изменилось, можно обратиться в жилищную инспекцию, филиал которой есть здесь. Перед походом стоит сделать фотографии опасных крыш – так вы ускорите процесс.
Решить проблему можно и не выходя из дома. Вот несколько сайтов, куда можно пожаловаться онлайн:
1. Присылать фотографии неубранного снега через категорию «Зимние нарушения» можно как на сайте «Красивый Петербург», так и в мобильном приложении «Красивый мир».
2. «Наш Санкт-Петербург» предлагает сообщить о проблеме, выбрав место ее возникновения – во дворе или на улице. Для того, чтобы ваше сообщение рассмотрели быстро, нужно сообщить только об одной проблеме. Также есть приложение.
3. «РосЖКХ» обещает заставить коммунальщиков работать. Для этого нужно на сайте выбрать проблему из списка и написать заявление, оставив личные данные, адрес и кратко описав ее суть.
Дополнительные телефоны:
Справочная служба Санкт-Петербурга по вопросам оказания жилищных и коммунальных услуг: 004
Телефон «горячей линии» жилищного комитета: 710–44–54
А если вы уже получили травму?
В таком случае нужно обратиться в ближайший травмпункт. Там вам дадут медицинское заключение о получении травмы, где должны быть указаны место и время происшествия. Это ваше первое доказательство. Второе – показание свидетелей или видеосъемка. Помимо этого, нужно собрать все справки от врачей, рецепты от них и чеки, подтверждающие расходы на лечение. Далее необходимо обратиться в полицию и написать заявление. Правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Однако получить компенсацию получится только в том случае, если участок не был огорожен и на самом здании не висели предупреждающие знаки. Поэтому лучше не рисковать своим здоровьем и соблюдать рекомендации МЧС: обходить фасады зданий, не заходить на огороженные участки, не останавливаться и не рассматривать, если услышите сверху подозрительный шум.
Текст: Сабина Алиева
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