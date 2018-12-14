Как выжить в Петербурге этой зимой: что делать, если не убирают снег, не посыпают лед и падают сосули

Чем посыпают улицы Петербурга в гололедицу?

Еще в 2009 году жильцы ТСЖ«Миллионной 23» устроили «соляной бунт»: они требовали прекратить использовать вблизи их дома соль или другие химические реагенты, содержащие ее. И несмотря на то, что суд был проигран, правительство обратило внимание на эту проблему. В 2011 году бывший губернатор Георгий Полтавченко предложил сократить использование соли в качестве реагента, так как единственный плюс этого метода — дешевизна, а недостатков ощутимо больше: из-за нее трубы, мосты и машины подвергаются коррозии, она разъедает обувь, опасна для людей и животных и вредит экологии. Оптимальная альтернатива – смесь из песка и соли. В 2016 году заготовили около 100 тысяч тонн песка и 10 тысяч тонн соли, которую не пришлось докупать. Для сравнения – раньше применяли до 250 тысяч тонн соли. И здесь важно учесть, что площадь убираемых дорог и тротуаров постоянно растет: в 2018 году она увеличилась на 364 000 м2.

Этой зимой коммунальщики также сводят использование соли к нулю. На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию рассказали, что 80% от всего необходимого на зиму песка предприятия уже заказали, а запасы по необходимости будут пополняться.