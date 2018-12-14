The Guardian включил Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира

Британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Рейтинг составлялся на основе мнений читателей.

Рукотворный остров в Петербурге назвали «классным центром искусства», расположенным вдали от туристических магазинов, где продаются «русские куклы и календари с Путиным». Отдельно журналисты издания отметили внутренний двор здания «Бутылка», назвав его «необычным и уникальным».

Кроме того, в публикации упоминают голландский город Лейден, район Монмартр в Париже, Дистиллери Дистрикт в Торонто и другие локации. Напомним, в конце ноября Новая Голландия получила престижную международную премию Бернхарда Реммерса за выдающиеся успехи в разработке методов по уходу за памятниками архитектуры.

С 25 декабря по 8 января во дворе здания «Бутылка» пройдет традиционный ежегодный новогодний базар.

Вокруг елки расположатся 14 киосков, в которых будут продавать подарки и еду, а на двух дополнительных прилавках арендаторы первого этажа «Бутылки» будут готовить новогодние блюда и согревающие напитки.