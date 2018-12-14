Каким будет музей блокады и за что его проект получил «архитектурный Нобель»?

Что такое всемирный фестиваль архитектуры

Это одна из важнейших архитектурных премий в мире, при этом, ее условия понятны и прозрачны. Проекты может подать кто угодно, их рассматривает экспертный совет и формирует шорт-листы по номинациям. В одном списке оказываются и звезды, и никому не известные специалисты со всего мира. Потом проходит конференция, на которой все финалисты делают 10-минутные презентации, а после еще восемь минут жюри задает вопросы, все только на английском языке. В таком достаточно жестком формате все оказываются на равных.

Свои работы мы отправляем туда с 2015 года, и единственные в России берем серьезные призы. Сначала нас наградили за академию танца Бориса Эйфмана, потом – за мастер-план Калининграда. А в этом году мы стали победителями как «Лучший культурный проект» – это одна из самых важных номинаций, зона смерти, в ней представлены музеи, библиотеки, театры.

В этом году среди участников из нашей страны был парк Зарядье, башня Федерация, московское метро, но у нас, из-за того, что мы ездим уже четыре года, было конкурентное преимущество. Мы представили школу «Сириус», которая, увы, не прошла, а также музей Блокады – и это уже был большой успех. Проект понравился и не оставил никого равнодушным – и жюри, и другие архитекторы искренне поздравляли, победа команды из Петербурга была неожиданной и интересной.