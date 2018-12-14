В Кронштадте пропала историческая ограда и части крепостных орудий

В историческом 6-м Северном форте в Кронштадте пропала ограда и часть крепостных орудий. Об этом сообщил депутат ЗакС Петербурга Алексей Ковалев. После его обращения возбудили уголовное дело о хищении.

В частности, неизвестные унесли металлические крепления пушечных стволов, части старых крепостных орудий и ограды. Специалисты проведут в форте искусствоведческую экспертизу, после чего дело может быть переквалифицировано на другую статью.

На центральном гранитном пирсе располагается одна из главных достопримечательностей форта – паровой кран, собранный в 1868 году в Петербурге на заводе Берда. 6-й Северный форт построен в 1855-1870 г.г. по проекту Тотлебена. Долгое время он находился в ведении Министерства обороны, являлся закрытой территорией и оставался недоступен с суши.