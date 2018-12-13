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Великанов-акробатов из канала Грибоедова переделали в Новогоднюю елку

Из скульптуры «ПапаWок», изображающей семью великанов-акробатов в полосатых купальниках, сделали новогоднюю елку. Ее поместили во внутренний двор Музея искусства Петербурга XX-XXI века. Ранее скульптура располагалась в канале Грибоедова. 

Более того, великаны «выросли» на два метра.

Напомним паблик-арт «ПапаWок» появился 15 ноября прямо в акватории канала Грибоедова.  Автор проекта — петербургский художник Сергей Бородкин. Его «ПапаWok» — это шестиметровая скульптура, состоящая из семьи великанов в полосатых купальниках: папы, мамы и ребенка, приветствующих прохожих из воды. 

Открытие арт-объекта было приурочено к Международному Культурному Форуму.


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