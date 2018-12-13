Великанов-акробатов из канала Грибоедова переделали в Новогоднюю елку

Более того, великаны «выросли» на два метра.

Напомним паблик-арт «ПапаWок» появился 15 ноября прямо в акватории канала Грибоедова. Автор проекта — петербургский художник Сергей Бородкин. Его «ПапаWok» — это шестиметровая скульптура, состоящая из семьи великанов в полосатых купальниках: папы, мамы и ребенка, приветствующих прохожих из воды.

Открытие арт-объекта было приурочено к Международному Культурному Форуму.