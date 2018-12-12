В Петербурге создадут новый музей-панораму к 75-летию Победы

В Петербурге в 2019 году планируют создать новый музей-панораму, посвященный 75-летию победы в Великой отечественной войне. Инициатором этого стала творческая группа «Невский баталист», пишет ТАСС.

По словам исполнительного директора группы Марины Мухориной, поисковики сейчас договариваются с властями Петербурга о помещении. Экспозиция будет посвящена не только подвигу жителей блокадного Ленинграда, прорыву блокады и полному освобождению города от осады, но и всей истории Великой Отечественной войны от самого начала до ее окончания. Выставки будут представлены в формате трехмерных панорам.

По ее словам, открытие экспозиции запланировано на октябрь 2019 года. В описании проекта создания музейно-выставочного пространства сообщается, что «в трехмерных панорамах и диорамах, в объемных инсталляциях перед посетителями предстанут герои легендарных или малоизвестных битв и сражений, участники и свидетели ключевых эпизодов истории нашей страны».

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании российского организационного комитета «Победа», обратился к местным властям с просьбой о помощи в реализации проекта.